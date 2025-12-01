阿扁反諷嗎？看好賴清德2026翻轉藍綠版圖 網全驚呆

對於2026地方選舉，前總統陳水扁分析指出，總統賴清德是「最會打破魔咒的總統」，相信能在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖。然而，陳水扁此話一出，引發網友熱議，有網友驚呼「南部本來就是綠的天下，你說的反轉藍綠版圖⋯這是反諷嗎」。

陳水扁表示，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，相信能在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖。（圖/資料照）

陳水扁11月30日在其廣播節目《有夢上水》專訪民進黨立委邱議瑩中表示，他對賴清德在2026年地方選舉的表現充滿信心，認為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有潛力翻轉目前的藍綠政治格局。陳水扁指出，儘管期中選舉通常對執政黨不利，但他相信賴清德能夠改變這一歷史慣性。

陳水扁昨日專訪邱議瑩。（圖取自《有夢上水》YT）

在節目中，陳水扁還提到，對於高雄市長初選的看法，他認為邱議瑩是高雄市長陳其邁所認可的接班人，能夠延續施政理念，他更幽默表示「我第六感很準」，不過他也強調自己不替陳其邁發言，只是分享觀察。

然而，陳水扁的這番言論引發了網友的熱烈討論，許多網友在《Yahoo新聞》相關新聞報導下留言，表示「有沒有預感什麼時候會回籠」、「看好賴清德2028翻轉下台」、「有算過被關嗎？」「南部本來就是綠的天下，你說的反轉藍綠版圖…這是反諷嗎」、「看好賴清德2026翻轉高雄藍綠版圖」、「那你當初被抓的時候第六感準不準」、「連陳水扁真的說真話了，2026年綠營若派邱議瑩上場，的確能夠翻轉高雄市目前藍綠版圖，阿扁真是太讚了」。

