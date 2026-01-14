阿扁吐鍾東錦涉命案真相！爆苗縣長選舉內幕

▲前總統陳水扁（左）透露，40年前他曾擔任苗栗縣長鍾東錦（右）的辯護律師。（圖／翻攝自臉書陳水扁新勇哥物語）

[NOWnews今日新聞] 苗栗縣長鍾東錦2022年投入縣長選戰時，曾因一樁塵封多年的刑案紀錄遭對手翻出，引發高度爭議。前總統陳水扁今（14）日透過臉書發文，親自揭露自己正是當年該案的辯護律師，並進一步爆料，鍾東錦曾向他轉述，2022年選舉期間，民進黨高層曾主動接觸，探詢合作空間。

鍾東錦原名鍾朝平，2022年以無黨籍身分參選苗栗縣長時，對手公開一份1986年5月衝突致死案件相關的判決書內容。面對質疑，鍾東錦當時召開記者會，坦承說明過往經歷，最終仍順利勝選，成為苗栗縣長。

廣告 廣告

陳水扁在貼文中透露，鍾東錦日前特地南下向他致意，並勾起一段近40年前的往事。阿扁回憶，自己尚未從政、仍能執業律師時，曾為鍾東錦辯護，他指出，當年鍾東錦年少氣盛，與友人在台北市錦州街吃宵夜時，因鄰桌醉酒男子過來騷擾同桌女性，進而引爆肢體衝突，過程中對方頭部意外撞擊桌角，最終不幸身亡。

陳水扁也提到，自己後來投入選舉，鍾東錦多少曾出力協助，雙方維持一定交情。更引發政壇關注的是，陳水扁轉述鍾東錦說法指出，2022年苗栗縣長選戰期間，時任民進黨秘書長林錫耀曾與鍾接觸，討論雙方合作的可能性。

據轉述內容，鍾東錦當時回應，若民進黨推出的縣長候選人能勝選，他續任議長也未嘗不可，並規劃選後退出國民黨，避免未來出現他代表國民黨、形成藍綠正面對決的局面。相關說法曝光後，再度掀起外界對當年苗栗選戰幕後運作的諸多揣測。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

42天狂抓832件毒駕！新北快篩試劑立功 侯友宜重話：絕不手軟

這3國成冤大頭！中共軍武「大外宣洗腦」 她揭神話翻車實錄

2萬人朝聖狂讚！柯文哲認了護航陳昭姿 謝震武一句話戳破盲點