阿扁問是否要闖關回台？彭文正神回提到柯文哲

媒體人彭文正因多次質疑前總統蔡英文沒完成博士論文涉誹謗，遭檢方起訴；他於2021年6月赴美未歸，遭到通緝。前總統陳水扁今（28日）跨海專訪彭文正，直問他為什麼不闖關回台？彭文正回應表示，他若回台闖關，一定會像民眾黨前主席柯文哲一樣關1年，他的節目叫《政經關不了》，若被關，節目沒辦法做下去，是否能答應他，替他主持，一直到他放出來為止。

陳水扁28日在網路節目《有夢上水》跨海視訊專訪彭文正。阿扁問，你為什麼不闖關回來？彭文正回應表示，闖關可以，可是第一個問題，他的節目叫《政經關不了》，他若回去闖關一定把他關1年，像柯文哲一樣。他的節目若沒辦法做下去，要答應他，替他主持，一直他放出來為止，可以嗎？

阿扁表示，其實你不用擔心會像柯文哲收押禁見1年，才讓他交保。因為你是很輕的案件，也沒什麼，這是故意要讓你難堪而已，要封你的嘴。不過，對彭文正的案子，他也發現一點，要還他清白沒有事，很簡單，民事雖然判所謂的博士論文不存在，法官則說存在，其實理由是相反的。

阿扁接著表示，他發現兩個重點，在民事的判決裡，說她的博士論文根本不像博士論文。還說倫敦政經學院、倫敦大學總圖、高等法院研究院的圖書館，全部都沒有收藏她的論文，也認為這是屬實。

阿扁更指出，結果看到時，說起來是一個很粗躁所謂的初稿，有寫論文，但是否有通過，那是一回事。這個初稿，她說年代久遠、有泛黃陳舊的痕跡，本來就是這樣。而原來是初稿，但是裝訂是散裝形式，證明是初稿散裝，後來重新裝釘，她說這不是像正式的論文要裝訂成冊，並沒有，這都是法院認定，這對你有利，怎樣判你加重誹謗，所以要對自己有信心。

根據《TVBS新聞》報導，蔡英文卸任總統辦公室發言人蔡舒景今天回應，有關蔡前總統英國學位一事，因選舉等原因而來的不實抹黑，陸續在司法檢視下真相大白，相信在相關討論前若有基本的準備，避免不必要的離譜錯誤。

