阿扁喊「心靈受傷」秀春聯！桌上1物藏玄機

▲前總統陳水扁近日提筆寫丙午年的獨一無二春聯：「龍飛蛇去馬奔騰，馬如遊龍車如水。」（圖／翻攝自陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞] 保外就醫多年的前總統陳水扁，日前高調宣布推出新節目《總統鏡來講》，原訂1月4日首播，卻在播出前夕突然被喊卡，他指稱，節目遭到行政院長卓榮泰下令禁播，更被警告若敢播出就「抓回籠」。隨著農曆新年即將到來，阿扁久違地提筆寫春聯，並鬆口透露是為了療癒受傷的心靈。

陳水扁今（11）日在臉書發文表示，自己從去年4月19日封筆，迄今已將近9個月的時間，而如今為療癒受傷的心靈，他重燃對書法的熱情，提筆寫丙午年的獨一無二春聯：「龍飛蛇去馬奔騰，馬如遊龍車如水。」其中還可以觀察到，一旁擺有2026年的桌曆，上頭正是阿扁與總統賴清德、前總統蔡英文的同框照。

陳水扁近日才以「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」為題發文，他表示，2011年阿扁在龜山鬼地方，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁接續提到，《蘋果日報》為此曾訪問前總統馬英九的看法，馬前總統則表示，受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

陳水扁指出，2026年他要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式。沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓院長下令不准播出。阿扁直言：「聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」

