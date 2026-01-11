（圖／美國在台協會（AIT）官網）

前總統陳水扁1月2日預告新節目即將開播，沒想到翌日自行爆料：「原定1月4日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行線上播出，矯正署林署長卻透過電話向他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。賴政府好兇，但有理嗎？

阿扁新節目被卡掉，總統府回應，「相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳前總統的健康能受到最好的照顧」。不過，阿扁保外就醫期間，過去相關單位評估阿扁主持《有夢上水》節目有助身心狀況，屬職能治療範疇，所以放行。既然過去相關單位這樣辦理，那麼，這次主持《總統鏡來講》，當然也是職能治療的一種，怎麼就變成踩紅線問題呢？

事實上阿扁已主持長達5年260集的《有夢上水》政論節目，蔡英文任內沒有禁播，賴清德上任一年半也沒禁播，現在卓揆卻「恫嚇不能播」，總統府的回應顯然站不住腳。

兩個月前，蔡英文宣布恢復《想想論壇》，「一起為台灣想想下一步」。兩位民進黨籍前總統先後表達「有話要說」，顯然對於目前民進黨執政有所擔憂，賴清德總統不想聽？還是不愛聽？

美國在台協會（AIT）官網至今還是把前總統蔡英文合照放在首頁大圖最醒目的位置，這張去年11月18日感恩節前夕的照片，已說明這位曾拿到817萬總統選票在美國政府心中的地位。賴總統必須放下我執，別讓小英「謙卑謙卑再謙卑」成為政壇絕響，別讓阿扁諤諤之言「熱臉貼冷屁股」。（作者為資深媒體人）