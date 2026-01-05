阿扁心寒了！怒揭節目慘遭「封殺」內幕 回憶當年馬英九讓他寫專欄

前總統陳水扁新節目原定昨日早上首播，不過阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，引發各界關注。對此，陳水扁今日一早又發文表示，2011年自己寫專欄，當時的總統馬英九讓他寫，但現在他要主持節目，沒想到卻被自己人下令不准播出，比起外頭的天氣心更冷！

前總統陳水扁。（圖/資料照）

陳水扁今（5日）在社群平台脆發文表示，2011年阿扁在龜山鬼地方，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。當時《蘋果日報》為此訪問時任總統馬英九的看法，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

廣告 廣告

圖取自陳水扁臉書。

陳水扁接著指出，2026年阿扁要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓院長下令不准播出。阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！

延伸閱讀

影/國4「大小車追撞」最新！女噴飛重摔「全身多處骨折」搶命中

中經院長 川普有事做、台美關稅協議須再等

變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝