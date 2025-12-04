阿扁挺陳亭妃、押邱議瑩！媒體人驚爆1內幕

▲前總統陳水扁表態力挺民進黨立委陳亭妃，期待台南誕生第一位女市長。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026台南市長選戰持續升溫，民進黨立委陳亭妃與林俊憲激烈角逐，前總統陳水扁近日更表態力挺陳亭妃，喊出「期待台南第一位女市長」，以保住賴總統本命區；此外，陳水扁還透露，自己以「第六感」判斷，現任高雄市長陳其邁心中，最想交棒的人是邱議瑩。媒體人謝寒冰認為，阿扁此舉等同與賴清德唱反調，背後更可能代表「反賴聯盟」已悄然成形。

謝寒冰在政論節目《鄭亦真辣晚報》中分析，陳水扁喊出台南該迎來「首位女市長」絕非無心之舉，他其實也可以選擇沉默。謝寒冰認為，阿扁現在本質上是網紅，需要持續「蹭流量」維持關注度，近期頻頻以迷因、犀利發言切入時事，就是要製造話題、吸引網友眼球，因此這次出手並不令人意外。

「阿扁不擔心與賴清德翻臉，因為反賴聯盟已基本成形。」謝寒冰進一步指出，在高雄市長布局中，邱議瑩除了獲得阿扁挺身支持，現任市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌也都站在她這邊，形同英系、蘇系全力結盟；反觀賴清德屬意的是綠委賴瑞隆，現在阿扁公開支持邱議瑩，等於直接與賴清德唱反調。

謝寒冰直言，如今的陳水扁「死豬不怕滾水燙」，賴清德也不太可能把他送回監獄，如果真的動手，基本教義派勢必翻桌，這是賴不敢輕易碰的局。他認為，在台南的提名戰中，林俊憲目前氣勢仍難以拉升，而對賴清德而言，台南絕不能掉，所以最終賴可能還是得回過頭找陳亭妃出線，這才是民進黨最穩妥的布局。

