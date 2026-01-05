阿扁新節目喊卡「賴清德出手警告」？蕭旭岑：防「扁系復活」

前總統陳水扁的新節目原定4日首播，但他當天一早自爆「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，引發討論。國民黨副主席蕭旭岑認為，這其實是賴清德出手警告陳水扁，因為以陳水扁過去的政治能量與影響力，若「扁系」勢力重新成形，恐在民進黨內形成牽制賴清德的另一股力量。

蕭旭岑。（圖／中天新聞）

蕭旭岑今天（5日）在廣播節目《嗆新聞》表示，陳水扁很聰明，他為什麼點名卓榮泰？他其實應該點名賴清德，但他很聰明的避開了賴清德，因為這絕對是賴清德下令的，他點名卓榮泰，是因為卓榮泰是軟柿子。他坦言，必須肯定賴清德總統這樣做是對的，因為陳水扁保外就醫本來就是一個特殊狀態，他怎麼可以拍照又主持節目，很多人是看不下去，就連他出席國慶日活動，馬前總統也很不認同，馬前總統之所以拒絕出席，有一部分原因也是因為陳水扁為什麼可以這樣子違反法令，去參加各種活動。

廣告 廣告

卓榮泰、陳水扁、賴清德。（圖／翻攝陳水扁臉書）

蕭旭岑說，賴清德做這個決定是對的，但問題是做的太慢了，因為陳水扁的新節目第一集都錄完了。從另一個角度來看，賴清德也是出手警告，因為陳水扁只要真正復出，以陳水扁的能耐跟政治能量，扁系會重新成形，2026年是不是就可以去很多地方去致意？然後又跟很多人合影，造成很多效應，在黨內會形成一種牽制住賴的力量，「所以我覺得賴清德出手也有他政治上面的考量。」

延伸閱讀

綠委提案修兩岸條例 蕭旭岑曝賴清德目的：搞戒嚴、停2028大選

為何賴清德還未特赦阿扁？王世堅緩頰：「國事如麻」

民進黨台南、高雄初選殺翻 謝寒冰曝出線人選「德意志不可逆」