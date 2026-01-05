阿扁新節目為何遭卡？ 蕭旭岑點破：防「扁系復活」牽制賴清德

前總統陳水扁日前宣布將主持新節目《總統鏡來講》，不料4日卻突發變數。陳水扁在臉書發文指出，原訂1月4日首播的節目，遭行政院長卓榮泰下令喊卡，並警告若播出恐「抓阿扁回籠」。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（5）日分析，一旦陳水扁真正復出，以其過去的政治能量與影響力，「扁系」勢力勢必重新成形，恐在民進黨內形成牽制賴清德的另一股力量。

蕭旭岑今（5）日在政論廣播節目《嗆新聞》中斷言，這項決定「絕對是總統賴清德下令的」，並認為陳水扁刻意點名卓榮泰，是因為卓「比較好講話」。蕭旭岑指出，陳水扁其實心知肚明，真正拍板的人是賴清德。

不過，蕭旭岑也強調，自己必須肯定賴清德此舉「做得對」。他指出，陳水扁目前屬於保外就醫的特殊狀態，依法本就應受到嚴格限制，「怎麼可以趴趴走，還主持節目？很多人是看不下去的。」

蕭旭岑進一步提到，過去陳水扁曾出席國慶活動，也引發爭議，甚至讓前總統馬英九表達不認同，並拒絕出席國慶典禮，原因之一正是質疑陳水扁違反相關法令、頻繁公開活動。他認為，賴清德如今出手制止，方向正確，但時機「做得太慢」，因為節目第一集早已錄製完成。

從政治層面觀察，蕭旭岑分析，這次喊卡也帶有明顯的警告意味。他指出，一旦陳水扁真正復出，以其過去的政治能量與影響力，「扁系」勢力勢必重新成形，未來若在2026年前後頻繁走訪各地、與地方人士合影互動，恐在民進黨內形成牽制賴清德的另一股力量。因此，賴清德此時出手，不僅是法律層面的考量，也帶有清楚的政治盤算。

