即時中心／梁博超報導

近年來前總統陳水扁與電視台合作的全新網路節目，原定昨（4）日就要上架開播，然而一早陳水扁透過社群平台表示節目取消，更稱接到矯正署長電話，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁今（5）日再度表示，當年馬英九的一句話，讓他得以在台北監獄為週刊寫專欄；沒想到與矯正署長通話，竟是行政院長卓榮泰下令不准播出。「聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」

陳水扁今上午在社群平台以《壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇》為題寫道，2011年他在台北監獄想賺點稿費貼補家用，打算於《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

《蘋果日報》為此訪問時任總統馬英九的看法。陳水扁指出，當時馬總統表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。「總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。」

陳水扁強調，今年阿扁要主持《總統鏡來講》，台中監獄兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式。「沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓院長下令不准播出。阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」

原文出處：快新聞／阿扁新節目突喊卡！拿當年寫專欄對比 再控訴「心比起外頭天氣更冷」

