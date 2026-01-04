阿扁新節目遭卓揆禁播 陳致中：不懂不能播的理由是什麼？

前總統陳水扁原定於4日起在鏡電視推出新節目「總統鏡來講」遭行政院長卓榮泰下令禁播，對此，扁子、前高市議員陳致中質疑，他看不懂也想不通遭禁播的理由為何？（本報資料照片）

前總統陳水扁原定於4日起在鏡電視推出新節目「總統鏡來講」，不過，行政院長卓榮泰下令不准播出，導致節目臨時喊卡，對此，扁子、前高市議員陳致中質疑，「總統鏡來講」與陳水扁過去主持5年的「有夢上水」性質、調性相同，他看不懂也想不通遭禁播的理由為何？

陳水扁2日在臉書粉專發文表示，將於4日推出「總統鏡來講」線上節目，未料，節目開播前，卻傳出「總統鏡來講」無法如期播出的消息，對此，陳水扁在臉書發文表示，原定1月4日首播「總統鏡來講」，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰下令節目不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持「總統鏡來講」的朋友，抱歉讓大家失望了。

對此，陳致中替父親抱不平，他表示，「總統鏡來講」跟阿扁總統過去主持5年的「有夢上水」性質上都是屬於一對一的「人物訪談」節目型態，調性很正面、理性、健康，也一樣透過網路YT播出，有夢上水經歷5年也沒有任何問題。但這次新節目，大家都非常期待，他個人是看不懂也想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼？還是希望節目可以順利播出。

