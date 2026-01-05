阿扁新節目遭封殺！他爆禁播內幕：怕這復活

▲陳水扁日前宣布主持新節目《總統鏡來講》，卻在開播前夕突然被喊卡。（圖／記者陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁日前高調預告將主持新節目《總統鏡來講》，原訂1月4日首播，卻在播出前夕突然被喊卡；阿扁指稱，節目遭到行政院長卓榮泰下令禁播，更警告若敢播出就「抓回籠」，引發各界熱議。對此，國民黨副主席蕭旭岑指出，這次喊卡是警告意味濃厚，為防堵「扁系」勢力重新集結，甚至可能在民進黨內形成牽制賴清德的另一股力量。

蕭旭岑今（5）日在政論廣播節目《嗆新聞》中直言，這項禁播決定的拍板者，其實就是總統賴清德，至於陳水扁刻意將矛頭指向行政院長卓榮泰，是因為卓「比較好講話」，但實際上，阿扁的心裡很清楚，誰才是背後的真正決策者。

不過，蕭旭岑也表示，站在法律與制度立場，他反而肯定賴清德這次的作法。蕭指出，陳水扁目前仍屬保外就醫身分，依法本就受到高度限制，「怎麼還可以四處趴趴走，甚至主持節目？」他也坦言，這件事很多人是看不下去的。

蕭旭岑提到，過去陳水扁出席國慶活動就曾引發爭議，甚至讓前總統馬英九公開表達不滿、拒絕出席國慶典禮，理由之一正是質疑陳水扁頻繁公開露面，已違反相關規範。蕭旭岑認為，賴清德這次出手制止方向正確，但時間點「明顯太慢」，因為節目第一集其實早已錄製完成。

從政治角度來看，蕭旭岑分析，這次禁播行動同時帶有濃厚的政治警告意味，一旦陳水扁重新活躍，在2026年前後頻繁走訪各地、與地方人士互動合影，「扁系」勢力恐重新壯大，進而在民進黨內形成牽制賴清德的另一股政治力量。因此，賴清德此時出手，不僅是法律考量，更是一項清楚的政治布局。

