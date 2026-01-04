阿扁曝節目喊卡「卓榮泰下令禁播」 網友戰翻了

前總統陳水扁日前宣布，將在《鏡新聞》推出線上新節目《總統鏡來講》，引發關注與爭議，但在今（4）日，陳突發文稱節目喊卡，矯正署告知自己，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓阿扁回籠」。對此，許多網友也在陳水扁的貼文留言，但內容相當兩極。

根據《總統鏡來講》2日釋出的介紹指出，節目主打由卸任元首親自主持，定位與高度皆屬前所未見，陳水扁以「總統視角」切入，透過一對一的深度訪談，直探政治領袖決策背後的核心思維。節目強調，不走口水對立或政治攻防路線，而是以親歷者的第一手敘事，回顧過往關鍵抉擇，對照當前政治現況，並延伸至社會深層的反思。

陳水扁今天在臉書以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文，表示《總統鏡來講》原定今天首播，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署長林憲銘卻透過電話向自己證實，卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁也向期待節目的支持者致歉，坦言讓大家失望了。

許多網友也在陳水扁的貼文留言，但內容相當兩極，包括「我都忘了阿扁還在保外就醫」、「要主持節目請先把刑期服完」、「保外就醫就低調點」、「原來關不關是一個人說了算，台灣司法的悲哀」、「政治干預媒體」、「很期待看你的節目，可惜了」。

另外，對於陳水扁爆料，節目喊卡是「卓榮泰下令」，台中監獄回應，有關陳首播主持電視台節目一案，中監本於權責，按管理辦法第7條規定，核實審核其所提申請與病況，依法予以駁回，也將落實督管，務必恪守相關規範。另外，矯正署回應，是中監經審核後依法予以駁回，針對是否收到閣揆指示，則稱沒有收到相關訊息，無從評論。

