阿扁校園開講 踩保外就醫規定紅線？中監回應了

台灣司法史受刑人保外就醫最常記錄人、前總統陳水扁7日在南一中校友會演講會後訪問回應，數項政治與時事議題。對於媒體問及有無觸犯「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」？台中監獄9日回應，持續掌握，再行後續評估，依法落實督管。（本報資料照片）

台灣司法史受刑人保外就醫最常記錄人、前總統陳水扁7日在南一中校友會演講會後訪問提及與回應，國防預算、給賴清德總統朝小野大建議、賴是否會特赦他、綠營至今未有第二位台北市長，是進步還退步等議題。對此，媒體問及有無觸犯「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」？台中監獄沉寂一個周末9日回應，持續掌握，再行後續評估，依法落實督管。

陳水扁前日在南一中校友會演講，並開放後會半小時自由提問不設限，針對民眾發問1.25兆國防預算特別條例時，以自己當年當總統時，國防預算一樣遭到在野黨阻擋為例，直言國防現在還要繼續開玩笑下去嗎？「我對賴總統非常同情，大家要當他後盾，他比我時代還難做」。

廣告 廣告

至於同志之間出現利益衝突，必須在原則、情誼與整體大局之間做出取捨如何面對，陳稱自己作為民進黨第一位台北市長、第一個民進黨完成政黨輪替的總統，要做開路先鋒、創寫歷史紀錄是很辛苦的，大家都說阿扁當總統很簡單，不過1994年至今，民進黨尚未誕生出第二位台北市長，甚至現在還在找不到人，試問這是進步還退步，所以很多事情要共同面對，問題出在哪。

針對賴清德任內是否有機會獲得特赦？陳水扁秒回，「這多問的嘛，你問我，我要問誰？拍謝，問錯人了啦」；面對民眾表態覺得支持賴清德不太行，阿扁表示，你不支持賴清德，是要支持習近平總統、鄭麗文總統嗎？直言再怎樣差，都比他們好，請搞清楚。

中監今日回應，將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握瞭解相關情事，再行後續評估，依法落實督管。

【看原文連結】