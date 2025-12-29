阿扁為他抱屈 彭文正喊「每天都準備好回台」：蔡英文願出庭嗎？

前總統陳水扁28日跨海連線專訪媒體人彭文正，並對彭文正因質疑前總統蔡英文博士論文真實性而遭通緝一事抱屈，他還喊話彭文正返台，並承諾願意出庭為其作證。對此，彭文正表示，自己每天都準備好回台灣，但他的護照呢？蔡英文願意出庭嗎？

彭文正。（資料照／中天新聞）

彭文正因多次公開質疑蔡英文未完成博士論文，涉嫌誹謗遭檢方起訴。他於2021年6月出境赴美，台北地方法院審理期間因兩次未到庭而遭通緝至今。陳水扁認為，彭文正並非逃亡，而是帶孩子赴美，質疑如此輕微的罪行竟使用通緝手段。他以自身經驗為例，指自己曾因身體欠安以視訊方式開庭，為何彭文正不能比照辦理，「自己的家回不來？葡萄早就成熟好幾次了」。

陳水扁28日透過視訊專訪彭文正。（圖／翻攝自微微笑廣播電台YT頻道）

針對蔡英文的博士論文爭議，陳水扁表示，若論文真實存在，應是光宗耀祖之事，教育部為何要將論文封存30年、見不得陽光？他認為，問題關鍵就在被封存的檔案內容，並在此議題上打上最大問號，直呼「見不得人」。陳水扁強調，彭文正案件「輕到不行」，並喊話要彭文正盡快返台，若需開庭他願意出庭作證，即使因作證而再度入獄也無所謂。

蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

彭文正29日凌晨在臉書發文表示，「我每天都準備好回台灣，可是我的護照呢？封到138年的檔案解封了嗎？法院願意開庭嗎？蔡英文願意出庭嗎？證據願意調查嗎？證人願意傳喚嗎？法庭願意直播嗎？」

