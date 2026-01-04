阿扁爆主持節目被卓榮泰令不准播「否則抓回籠」 鄭麗文：棄祖師爺不顧？

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

前總統陳水扁今(4)日發文表示，自己原訂將在鏡電視頻道主持節目「總統鏡來講」因為被行政院長卓榮泰下令不准播出而喊卡，而且還被威脅「否則就要抓阿扁回籠」。

前總統陳水扁與總統賴清德。（圖／陳水扁臉書）​

鄭麗文今日到台北天成飯店參加國民黨客家工作會議時受訪表示，民進黨的家務事，她不是很感興趣。不過她指出，之前賴清德在副總統時期是最用力的要幫陳水扁免於牢獄之災的，結果時任總統蔡英文沒有辦法特赦陳水扁；到了賴清德當總統，也對陳水扁不聞不問。如今他在外面趴趴走，每天都在挑戰中華民國司法的權威。

鄭麗文質疑，今天到底是因爲什麼原因？真的是如同陳水扁所說的嗎？還是陳水扁故意想要將賴清德跟卓榮泰一軍，看他們是怎麼樣棄他們的祖師爺於不顧？這就挑戰民進黨，看賴清德、卓榮泰自己怎麼處理。

