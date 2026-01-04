阿扁爆卓榮泰下令節目停播 董智森揭他動機：老謀深算

前總統陳水扁日前宣布，將在《鏡新聞》推出線上新節目《總統鏡來講》，引發關注與爭議，但在今（4）日，陳突發文稱節目喊卡，矯正署告知自己，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓阿扁回籠」。對此，資深媒體人董智森認為，陳水扁可能是要藉讓賴政府「虛驚一場」的方式，讓賴政府慎重考慮特赦的事，由此可見，陳很多東西其實是老謀深算。

陳水扁今天在臉書以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文，表示《總統鏡來講》原定今天首播，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署長林憲銘卻透過電話向自己證實，卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁也向期待節目的支持者致歉，坦言讓大家失望了。

董智森今天在中天政論節目《週末大爆卦》表示，2016年總統大選國民黨大敗，當時出現呼籲時任總統馬英九特赦陳水扁的呼聲，已讓社會達成和解，雖然馬最後沒進行特赦，但因民進黨即將執政，所以陳曾期待能被特赦。而前總統蔡英文8年任期對陳水扁「理都不理」，但在蔡前年卸任前，曾有即將特赦陳的傳聞出現。

董智森指出，在當年賴清德連署要求國民黨特赦陳水扁之前，曾發生民進黨立委邱議瑩踹法務部長辦公室大門、要求法務部長建議總統特赦陳的事件。他直言，這些人「都在騙陳水扁」，例如邱議瑩，她現在是否敢再去踹法務部長辦公室的門？所以陳水扁在不爽的，是這些過去受其照顧的人，現在卻不進行特赦。

「他（陳水扁）現在表達的對象當然是賴清德」，董智森推測，當時應是總統賴清德覺得陳水扁開設節目不妥，因此要求卓榮泰告知林憲銘，再由林告知陳，最終陳宣布節目喊卡。他並直言，若陳水扁真的開設節目，賴政府還是不敢抓，因為陳還是有支持者，因此陳可能是要藉讓賴政府「虛驚一場」的方式，讓賴政府慎重考慮特赦的事，由此可見，陳很多東西其實是老謀深算。

