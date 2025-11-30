阿扁爆「第六感很準」：陳其邁心中接班人是邱議瑩

民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩。（中時資料照）

明年地方選舉被視為賴清德總統的「期中考」，民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩今（30）日接受前總統陳水扁廣播專訪，雙方從期中選舉的結構性不利談到高雄選情，而陳水扁更語帶玄機地透露，自己「第六感」很準認為高雄市長陳其邁心中最能接棒、延續施政藍圖的人正是邱議瑩，只是不方便公開表態。

陳水扁指出，期中選舉一向對執政黨不利，但他相信賴清德是最有可能「打破魔咒」的總統，希望民進黨明年能大有斬獲，對賴有期待也有信心，但他也提醒，雖然依照目前民調顯示，民進黨在高雄領先，但回顧2018年民進黨在高雄民調雖領先，最終仍因大意失荊州翻盤，因此明年更不能掉以輕心。

邱議瑩坦言，2018年高雄輸掉有多重因素，包括韓國瑜高喊「貨出去、人進來、高雄發大財」口號快速發酵，讓市民想換人看看，最終讓韓國瑜勝選，但他隨後投入總統大選，許多選民覺得後悔「投錯了」，但如今市民心中自有判斷，「有了前車之鑑，相信大家會更明智」。

邱議瑩認為，選舉沒有穩贏，但在陳其邁執政期間，高雄在建設、經濟、招商、觀光等面向大幅進步，延續謝長廷、陳菊奠基後「急起直追」，市民明顯感受綠色執政的品質，也反映在民調的好感度上。

陳水扁直說，近期陳其邁的助理、幕僚與後援會成員陸續挺邱，背後意義不言而喻。他更透露，自己與陳其邁談選舉時，常聽到他對邱的肯定，「我第六感很準，他內心認為妳最能延續他的施政藍圖。」但也強調自己不代替陳其邁發言。

邱議瑩直說，她跟陳其邁長期共事，有良好的互動，她協助高市府處理中央協調與經費爭取，例如仁武滯洪池案，她就在1個月內完成協調，雙方合作默契深厚，而之前每次選舉她幫陳其邁與菊系或其他派系溝通、合作，「我能當桶箍，陳其邁對我很有信心。」

至於對手林岱樺參選與否對於整體選舉的變數？邱議瑩表示，林岱樺已多次公開說會依規則走，初選過程每位候選人都展現君子之爭，既然參加比賽就要願賭服輸，不管最後誰出線都要全力支持。

談到國民黨主席鄭麗文主張「大家都是中國人」，邱議瑩直言，南部選民反感，也讓國民黨在南部要選舉的人挫咧等，並質疑國民黨高雄市長參選人柯志恩不敢回答是否認同，她才喊出「投給柯志恩，就是支持鄭麗文」，她強調地方選舉與中央施政息息相關，國家認同議題更無法切割，選民會看清楚誰與高雄站在一起。

