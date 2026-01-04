（圖／本報系資料照）

前總統陳水扁堪稱台灣最活躍的保外就醫受刑人，出書、辦講座、主持廣播，臧否時政、指點江山，幾乎無役不與。如今更打算登上鏡電視主持《總統鏡來講》，已逾越保外就醫紅線。原本4日首播，但他自爆「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」臨時喊卡。對於阿扁的得寸進尺，制度終於踩了煞車。

阿扁向來不甘寂寞，更精於算計。他日前在電台專訪彭文正，附和彭質疑前總統蔡英文的博士論文「見不得人」，這種高風險的發言，若無政治後盾，不太可能出手。

廣告 廣告

陳水扁動作頻頻，與賴總統、蔡英文3人間有極微妙的權力張力。賴清德還沒就任總統前，積極支持特赦扁，但上任迄今不再碰觸這敏感話題；蔡英文卸任總統後最近重啟讀書會、政策論壇，政治能量未散，對賴造成無形壓力。阿扁此刻高調發聲、隔山打牛，既敲打小英，也替自己的官司試水溫，探風向。

陳水扁多起貪汙案已定讞，部分案件仍在審理中，但他長期保外就醫，本質上是一種政治與制度妥協的產物。在如今的政治環境下，無論是朝野對立或社會氛圍，幾乎不可能再將他「抓回籠」。正因如此，阿扁得以在司法灰色地帶遊走，反覆測試制度底線，讓法治顯得進退失據。

這回阿扁高調預告《總統鏡來講》開播，政壇大都等著看好戲，突然被禁播不令人意外。因保外就醫的受刑人如果可以主持電視政論節目，那法治威信將蕩然無存。阿扁醞釀的電視開講其實是一場權力算計戲碼，突被喊卡只是守住法治底線，若連這條線都守不住，才是對賴政府最大的諷刺。