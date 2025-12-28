阿扁看不下去！喊願為彭文正作證 蔡英文辦公室發聲回應

資深媒體人彭文正因質疑前總統蔡英文的博士學位真偽而被檢方依加重誹謗罪起訴，目前已遭法院通緝。前總統陳水扁今在跨海專訪彭文正時，呼籲彭文正儘快回台，並表示如果需要開庭，他願意作證以幫助彭恢復自由。對此，蔡英文卸任總統辦公室回應，有關英國學位一事，任何人都可輕易取得正確資訊，過去的不實抹黑也陸續在司法檢視下真相大白。

資深媒體人彭文正。（圖/資料照）

陳水扁在今天（28日）其主持的廣播節目《有夢上水》中播出對彭文正的訪問，並詢問彭何時會回台。彭文正透露，由於當年女兒收到交響樂團的錄取通知，他帶著孩子前往美國面試，卻在此期間接獲開庭通知，導致他未能及時回國，最終遭到通緝。彭文正強調，當時返台要隔離、飛機票也買不到，因此申請用視訊方式出席，並請律師代表到場，結果法官開庭後因為自己在美國沒回來直接退庭，接著在3個禮拜後發布通緝。

陳水扁表示，自己願意幫彭文正作證。（圖/資料照）

陳水扁則認為，彭文正並非逃亡，而是因帶著孩子赴美面試而未能及時回國，他對此感到不解，並提到自己在監獄時也曾透過視訊方式參加庭審，質疑為何彭文正不能如此。

對此，據《TVBS新聞》報導，蔡英文卸任總統辦公室的發言人蔡舒景對此回應，強調任何人都可以輕易獲得關於蔡英文英國學位的正確資訊，並指出過去的抹黑言論在司法檢視下已逐漸浮現真相。蔡舒景表示，若在相關討論前事前有基本的準備，便不會被錯誤資訊所誤導，避免不必要的混淆和離譜錯誤。

