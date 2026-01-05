阿扁砲轟卓榮泰「驚人內幕」曝！媒體人：他在測試賴清德

保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。對此，有媒體人在其粉專「文翔政論」中解析為何陳水扁只拿卓榮泰開刀，因為阿扁看得很清楚，扁在測試總統賴清德眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。

前總統陳水扁。（圖/資料照）

「文翔政論」4日在臉書發文表示，阿扁新節目喊卡，直接點名卓榮泰下令，淺一點看，一來可能阿扁把中監的要求直接上綱到院長命令，或是卓榮泰真的親自下令。

「文翔政論」直言，陳水扁點名卓榮泰，就是在測試賴眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。（圖取自卓榮泰臉書）

「文翔政論」指出，不過阿扁是高端政治玩家，大可以講明直接怪賴清德但沒有。阿扁大可以只靠北矯正署，但也沒有，反而是拿夾在中間的卓榮泰開刀，因為卓什麼話都不能說，並暗示卓的主子才是下手的人。

對於阿扁的舉動，「文翔政論」認為，賴清德從台南市長到行政院長都主張過特赦阿扁，但是賴當總統到現在也沒特赦，賴清德還訂排黑條款，讓阿扁兒子陳致中從此不能從政，阿扁在南高兩縣市也幾乎站在賴不挺的候選人這方，恩恩怨怨難斷。

「文翔政論」直言，扁沒直接點名賴，是還在測試賴，有沒有節目根本不重要，重要是賴還有沒有打算特赦他。阿扁不會正面跟賴衝突，但種種行為都在跟賴做對，鬥而不破。

「文翔政論」最後強調，找卓開刀只是卓好欺負，罵不敢還口，賴昔日喊赦扁那麼大聲，卓敢擅自關阿扁的節目？NCC都故意放水不想管了，若沒有賴授意，卓敢自作主張？扁看得很清楚，扁在測試賴眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。

