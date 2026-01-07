阿扁禁講 賴總統虛情假意慣了

（圖／本報系資料照）

前總統陳水扁目前正保外就醫，他日前宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，原訂4日起在網上平台播出。陳水扁表示，節目臨時喊停，行政院長卓榮泰不准播出，否則就要抓他回籠。鏡電視回應，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

阿扁總統2015年保外就醫後，開始活蹦亂跳於鏡頭前，2016大選結束後，由蔡英文總統當選，時任台南市長賴清德還聯合民進黨執政縣市長在5月19日馬政府卸任當天一起呼籲馬總統特赦陳水扁總統，但未果，又於2017年5月受訪時表示，「王子犯法與庶民同罪」，扁案歷經特偵組的偵辦方式及換法官事件，明顯未受公平審判，再三呼籲蔡英文總統特赦陳水扁。

但蔡英文總統8年來對於阿扁總統的特赦在公開場合未曾提過，而巧合的是當年最挺阿扁總統的賴清德已身為國家元首，但對於阿扁「特赦」根本「輕描淡寫」且更是「隻字未提」。

陳水扁卸任後涉入多起貪污、洗錢案，以「龍潭購地案」、「陳敏薰買官案」及「二次金改案」為主要定讞案件，數罪併罰判處20年徒刑。

陳總統保外就醫以來身體與正常人無異，且更為健康，手不抖、心不鬱。不但多次參加公開活動，還撰寫媒體文章、接受傳媒專訪、甚而主持帶狀廣播節目，這明顯是「國王犯法與庶民不同罪」了。

陳水扁做過8年總統，本來身分就不是一般百姓，四處趴趴走早已見怪不怪。怪的是民進黨這一群阿扁總統的徒子徒孫們，每一個或多或少都受過阿扁的庇蔭與照顧，更是多次大聲疾呼「司法不公」及馬英九要抓「台灣人的總統」之類的聲音。

至今民進黨已執政9年半，司法不公在哪裡？但司法雙標卻一直存在。阿扁總統不管在野如何質詢法務部長，「回籠」是絕不可能了，但「特赦」呢？「保外就醫」還是受刑人，且阿扁總統自始至終尚未認罪，如何談「特赦」？

阿扁若再當電視節目主持人，恐挖出許多「自己人」及不為人知的黨內秘辛，這不但是踩紅線，更是向台灣司法權威挑戰，對於「卓榮泰下令禁播」，府院黨都安靜無聲，是誰的紅線再清楚不過。

賴清德總統先擋下了阿扁的「保外就醫」紅線，但對於子弟兵林宜瑾修正的《兩岸人民關係條例》的台獨紅線呢？但突然在美委國際亂局波濤洶湧時悄悄「撤案」，還駁斥沒有成案何來撤案？搞嘴砲台獨的文字遊戲，自家人則全面噤聲。

賴總統對內與藍白水火不容；對外與中國大陸劍拔弩張；對英系、扁系也漸行漸遠，2026對賴政府顯然是「對立之年」。

賴清德當台南市長時呼籲「特赦（釋放）陳總統」；做國大代表時手持「台灣獨立萬歲」的牌子，可是當了總統怎麼這些政治承諾、理念都沒實現？阿扁錯了嗎？台獨錯了嗎？沒錯，只是錯在人民好傻好天真，錯在當時的賴清德也只是「說說而已」。（作者為金融分析師）