阿扁稱卓榮泰下令停播新節目 童仲彥點名賴清德才是關鍵

前總統陳水扁原定今（4）日首播的新節目臨時喊卡，他本人聲稱是行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要將他「抓回籠」。然而，前台北市議員童仲彥對此提出不同看法，他認為真正下指導棋的並非卓榮泰，而是總統賴清德，此事已引發政壇與網路輿論的高度關注。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

童仲彥4日透過臉書粉專發文直指，此事的主導者應為賴清德，他分析陳水扁開節目會讓「賴挫咧等」，並提及民進黨立院黨團總召柯建銘曾爆料，在先前罷免案期間需每週向賴清德報告。童仲彥補充，以他對卓榮泰的了解，卓揆為人重情重義且非常尊敬陳水扁，擔任行政院長後，反而成為專門處理棘手問題的角色。

前總統陳水扁。（圖／陳水扁臉書）

此事件在網路上掀起熱烈討論，網友留言看法兩極。有網友認為「扁真怕就不會說出來了，這明擺著是把卓放上架子火烤」，也有人開始檢視陳水扁的保外就醫資格，直言「早就該回去關了」。更有網友針對行政權與司法的分際提出質疑：「不是說政黨沒有干涉司法嗎？怎麼卓榮泰有權直接說禁止，下令抓人了？」。

