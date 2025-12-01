即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑力拚獲得選民青睞出線，前總統陳水扁聲稱，他的第六感「感覺」邱議瑩應是現任市長陳其邁認可、最能延續他的施政理念與擘畫籃圖並可無縫接軌的人。對此，陳其邁今（1）日受訪時僅強調4位參選人都非常優秀、努力，初選就交由高雄市民來做最後的決定。





今早10時02分，陳其邁出席高雄市議會總質詢第一節休息期間，接受媒體聯訪。記者提問，邱議瑩昨天造勢時以您當「市長接班人」為口號，陳前總統也指您支持邱委員，請教市長看法？

廣告 廣告

對此，陳其邁表示，幾位參選人都非常優秀，也非常努力，在國會表現也都非常好，決定（由誰出線）的是市民，可以看到他們過去的努力、未來對城市發展的願景，（4個人）就是「君子之爭」。

他不諱言，4位民進黨市長初選參選人都非常有風度，沒有彼此批評，「甚至在很多政見發表會，都有看到不同公職，他們有的戰這個、有的戰那個，彼此的競爭就是『君子之爭』，沒有傷了和氣，我覺得就繼續」。

陳其邁強調，初選就交由市民來做最後的決定，因為這次是全民調，不只民進黨員可以表示意見，而是由市民來共同決定民進黨最後的市長提名候選人是誰，他覺得非常好，就讓大家能夠持續的努力，不斷地提出政見來贏得市民的支持。





原文出處：快新聞／阿扁稱認可邱議瑩接棒 陳其邁重申「君子之爭」：交給市民決定

更多民視新聞報導

「日本有事」台灣送暖！陳其邁：「高市挺高市」理所當然

普發一萬！高雄再祭刺激消費方案 陳其邁：讓庶民經濟更活絡

陳菁徽秀照控陳其邁與李有財交好挨告 黃文益轟抹黑：典型的政治操作

