阿扁節目喊卡引爭議! 他罵卓「號令諸神」 賴「背後小動作」得罪2前總統

前總統陳水扁的新節目《總統鏡來講》原定今日上午10時上線，但他表示，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。 圖：翻攝臉書「陳水扁新勇哥物語」

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁日前原定播出鏡新聞新節目《總統鏡來講》，但他稍早表示，矯正署署長林憲銘跟他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。對此，媒體人羅友志昨（5）日在臉書發文直言，「卓榮泰，讓扁開不了節目？」

羅友志以「玉皇大帝敢叫，如來佛祖不准講道？」來形容，質疑卓榮泰是否已有資格「號令諸神」，並指出卓榮泰政治出身於謝長廷辦公室，在民進黨「長扁之爭」期間全程在場，當時仍屬「修行中的道長」，如今卻似乎能左右局勢。

他也提到，卓榮泰曾擔任陳水扁任內的總統府副秘書長，與扁系淵源不淺。如今之所以被推上行政院長位置，是因賴清德需要一名在「誰都不讓誰」時，能當「傳令兵」的「協調者」行政院長。

羅友志認為，賴清德本人並不敢正面與陳水扁對撞，即便內心認為此事「不可以」，卻仍忌憚扁的政治手段與餘威，因此選擇讓卓榮泰出面承擔。

貼文中也提及，民進黨內已有英系人馬頻頻提名市議員，形同「視黨主席為無物」，若再接連得罪不同政治勢力，2026 恐將兵敗如山倒，2028 更可能提前出局。

羅友志直言，讓卓榮泰成為「出頭鳥」，即便做過頭遭罵，也只是「聽命行事」的延續，從過去大法官爭議、不副署爭議至今，早已習以為常。

至於陳水扁是否開節目，羅友志認為，本就是一種借勢生端的政治技巧，既然已有「好意」出現，也可能順勢退讓，為未來政治資源預留空間。

他最後指出，外界所稱的「中監依法辦事」、「卓榮泰不准」，恐怕只是表象，整起事件從頭到尾，實為賴清德與陳水扁之間的政治過招，甚至不排除是扁在試探賴清德。

羅友志也語帶諷刺地表示，真要處理陳水扁，恐怕沒人有這個膽，並反問：「這個國家，還有人在辦正事嗎？」

