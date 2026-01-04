阿扁節目喊卡 柯文哲：每天讓他趴趴走不是辦法

前總統陳水扁新節目原定今早（4日）10點透過網路平台首播《總統鏡來講》，但他發文自爆「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓回籠」，說明節目喊卡。對此，人在嘉義市Long Stay的民眾黨創黨主席柯文哲表示，每天讓他趴趴走，這不是辦法，應講清楚說明白。

柯文哲擔任張啓楷競選總幹事後，第二天陪同走訪嘉義。（中天新聞）

民眾黨徵召立委張啓楷參選2026嘉義市長選舉，柯文哲昨到嘉義市Long Stay，宣布要擔任張啓楷的競選總幹事，今天延續行程，2人一同去地方傳統市場拜票掃街，也先後到配南宮、大天宮五穀王廟、嘉義城隍廟參拜。柯文哲等人在城隍廟參拜完畢後受訪回應時事。

有關陳水扁一早宣布節目喊卡，還自爆「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓回籠」。柯文哲說，他曾是阿扁的醫師，他的健康狀況「我曉得」。

柯文哲認為，從阿扁總統交保事件，看出台灣司法，為什麼人民不會相信法律，交保就交保，要特赦就特赦，弄清楚講明白嘛！那不給他（陳水扁）特赦，每天又讓他趴趴走，這不是辦法啦！

陳水扁自爆卓榮泰下令禁播，他怕被抓回去關，因此節目喊卡。（翻攝自陳水扁臉書）

柯文哲指出，從小英總統不處理，到賴清德總統也不處理，要特赦就特赦，不特赦也講清楚，到底要怎麼做。

柯文哲強調，台灣司法為什麼不會被人民相信？也不被人民尊敬？阿扁總統的交保事件就是一個例子嘛！法律搞清楚，行就行，不行就不行，講清楚，就這樣！

