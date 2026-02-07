阿扁籲支持1.25兆國防預算：大家要當賴總統後盾

國防特別條例 扁：國防預算要繼續開玩笑下去嗎？我對賴總統非常同情 大家要當他後盾，他比我時代還難做。曾薏蘋攝

陳水扁今天演講中接受民眾提問談到1.25兆國防預算特別條例時，以自己當年當總統時，國防預算一樣遭到在野黨阻擋為例，他表示，國防現在還要繼續開玩笑下去嗎？「我對賴總統非常同情，大家要當他後盾，他比我時代還難做」，他呼籲，大家更加要支持1.25兆。

陳水扁指出，現在有1.25兆國防特別預算，扁執政時期也有三大軍購案編6千多億，後來刪到剩4千多億，特別預算改成一般預算，當時國民黨馬英九、親民黨宋楚瑜聯手反對，為了三大軍購案尤其柴電潛艦，「這不是我裝會要買（台語）」，是李登輝總統說想買10艘、美國總統柯林頓不賣。

他說，阿扁比較好運，美國政黨輪替換小布希當總統，馬上派人到官邸，說台灣過去要買軍火一年一次、北京一年「餓飽吵」一次，不如清單拿出來一次批過，反正也是吵一次不用每年吵，因為清單也不能亂開，自己拜託時任總長湯曜明開清單，六大軍購，第一順位是神盾艦、柴電潛艦是第六順位，他把順位互換，其他都照總長清單，美國也很阿莎力一次都過，有這麼好的美國總統嗎？

他說，結果因為這件事情，美國也怪阿扁，「美國說他們一次過，結果我們預算都沒有走出國防部到立法院審查」，他為此也很不開心，後來下條子下令何時一定要出國防部，但陸軍反對、只有海空軍贊成，所以沒有辦法，自己連任後把國防部長換掉，換海軍，結果預算走不進立法院大門，在野黨每次反對，非常囂張。

扁說，當時在野黨罵他凱子軍購，「我說沒關係，要刪多少都照你們，他們說不要一次特別預算就過，希望改成年度預算，我也照辦了，結果還是沒過」，為了這個「自己不是吃飽太閒」，他在台北賓館跟宋楚瑜舉行「扁宋會」，簽10條還畫押，其實重點只有一條就是支持軍購案。

他說，扁宋會後，宋楚瑜說要去北京，還說要帶阿扁總統的口信，他回說，「不用口信，自己只有八個字，你敢講就講，主權、民主、和平、對等」。宋楚瑜還拿筆記本記記得很認真，記完放口袋，結果到北京就嚇到忘記從口袋拿出來，哪有講什麼主權不主權，回來馬上翻口供，比國民黨更反對軍購案。

扁表示，國民黨時代要買、美國不賣，阿扁時代要買、美國也要賣，結果國民黨反對，美國AIT處長楊甦隸2009年請國民黨、親民黨立院高層、重量級委員吃飯問為何反對，這是對台灣好的。「他們說自己沒有反對，但政治就是這麼玩的」；這都有白紙黑字，楊甦隸親口說的。

扁強調，「國防預算、國家預算可以開這種玩笑？把國家安全全部玩掉，可以嗎？」因為一趟北京之旅，回來之後全都不一樣了，用他的例子，等後來馬英九說也要買柴電潛艦，美國又政黨輪替了，歐巴馬不賣了，所以才有國艦國造，不然早就成軍了不是嗎？現在還要開這種玩笑嗎？

他強調，台灣有自己的國家安全、利益，對賴清德總統非常同情，也要好好做他的後盾，因為確實很難做，比他當總統時還難當，一定要支持賴清德，當然時勢不同，但更要支持賴清德、賴政府、1.25兆國防特別預算。

隨後有民眾有人發問提到，他無法認同陳總統說支持賴總統？陳水扁說，「你不支持賴清德，你要支持習近平還是鄭麗文『總統嗎』？」

