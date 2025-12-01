阿扁自曝「第六感很準」邁屬意邱議瑩接班 本尊回應了

高雄市長陳其邁今（1）日受訪時強調，民進黨初選採全民調，最終由所有市民共同決定提名誰。（柯宗緯攝）

立委邱議瑩把昨天造勢熱度延續到社群操作，她今早推出5張「蘇貞昌金句早安圖」，以精美設計搭配蘇貞昌站台時的語錄。（邱議瑩服務處提供）

立委許智傑被問及「阿扁第六感論」時則回應，「尊重阿扁總統的第六感」，也提到陳水扁曾稱讚他重情重義。（許智傑服務處提供）

民進黨高雄市長初選戰火升溫，形成4搶1局面，參選人邱議瑩昨在鳳山造勢，喊出「陳其邁接班人」主軸，並獲前總統陳水扁拍片力挺，直言「我的第六感很準，陳其邁心中最能接棒的人就是邱議瑩」。此話一出，引發外界關注「接班說」是否成形。對此，高雄市長陳其邁今（1）日受訪時強調，民進黨初選採全民調，最終由所有市民共同決定提名誰。

他表示，4位參選人都很努力，在國會表現亮眼，競爭過程就君子之爭，彼此很有風度、未互相批評。他再三重申，民進黨初選採取全民調，並非只靠黨員意見，而是要交由全體市民共同決定誰能代表民進黨參選，就讓大家持續努力，不斷提出政見來贏得市民支持。

廣告 廣告

同樣角逐高雄市長的立委許智傑被問及「阿扁第六感論」時則回應，「尊重阿扁總統的第六感」，也提到陳水扁曾稱讚他重情重義，他現在還是凱達格蘭基金會的董事，前高市議員陳致中也經常與他一起聯合服務，自己會繼續努力發揮當過民選首長的行政經驗，成為黨內最大公約數，戰戰兢兢爭取最後勝利。

邱議瑩方面則把昨天造勢熱度延續到社群操作，她今早推出5張「蘇貞昌金句早安圖」，以精美設計搭配蘇貞昌站台時的語錄，引發熱議，其中1張誇邱「不要只看她漂亮，她最漂亮的是勇敢、能力。」並肯定她罹癌後推動《再生醫療法》的投入。

對此，邱議瑩今天表示，感謝護國院長蘇貞昌、前總統陳水扁及5萬名鄉親支持，「這代表更大的責任與期待，我準備好了，一定能帶領高雄更好、繼續邁進。」

【看原文連結】