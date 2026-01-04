阿扁自爆新節目告吹 總統府發聲了

前總統陳水扁日前宣布，將在《鏡新聞》推出線上新節目《總統鏡來講》，引發關注與爭議，但在今（4）日，陳突發文稱節目喊卡，矯正署告知自己，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓阿扁回籠」。對此，總統府今天回應，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的，是陳水扁的健康能受到最好照顧。

陳水扁今天在臉書以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文，表示《總統鏡來講》原定今天首播，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署長林憲銘卻透過電話向自己證實，卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁也向期待節目的支持者們致歉，「抱歉讓大家失望了」。

根據《中央社》今天報導，對於媒體詢問陳水扁節目一事，總統府發言人郭雅慧表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的，是陳的健康能受到最好照顧。

另外，對於陳水扁爆料，節目喊卡是「卓榮泰下令」，台中監獄回應，有關陳首播主持電視台節目一案，中監本於權責，按管理辦法第7條規定，核實審核其所提申請與病況，依法予以駁回，也將落實督管，務必恪守相關規範。另外，矯正署回應，是中監經審核後依法予以駁回，針對是否收到閣揆指示，則稱沒有收到相關訊息，無從評論。

