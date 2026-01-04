阿扁自爆新節目被喊停想將賴卓一軍？鄭麗文酸：棄祖師爺不顧

前總統陳水扁的新節目《總統鏡來講》原定在今天首播，但他一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓回籠」。對此，國民黨主席鄭麗文表示，是真如陳水扁所言，還是故意想將賴清德和卓榮泰一軍，看他們是怎麼棄祖師爺於不顧？

陳水扁今天在臉書上發文表示，「原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。」

鄭麗文坦言，自己對民進黨的家務事不是很感興趣，先前賴清德大力要幫陳水扁免於牢獄之災，結果前總統蔡英文沒有辦法特赦陳水扁，賴清德任總統後也對陳水扁不聞不問，如今他在外面趴趴走，每天都在挑戰中華民國司法的權威。

鄭麗文說，「今天到底是因為什麼原因呢？真的是如同陳水扁所說的嗎？還是陳水扁故意想要將賴清德跟卓榮泰一軍，看他們是怎麼樣棄他們的祖師爺於不顧？這個挑戰，看民進黨、賴清德、卓榮泰自己怎麼處理啦？」

