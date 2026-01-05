阿扁自爆新節目遭喊卡點名卓揆 王鴻薇：暴露綠營「兩個不堪」

前總統陳水扁原定主持的新節目臨時喊卡，且他在臉書點名行政院長卓榮泰下令，引發外界議論。國民黨立委王鴻薇昨（4日）對此表示，阿扁自己的爆料，事實上暴露兩個不堪，包含，第一、在總統賴清德執政下，司法完全被政治操作；第二、民進黨內鬥，賴顯然不希望陳開政論節目累積更高政治能量跟影響力。

陳水扁昨在臉書表示，「原定4日要首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

對此，王鴻薇表示，阿扁總統自己的爆料，事實上暴露兩個不堪，第一，在賴清德執政下，司法完全被政治操作，要不要把一位保外就醫的總統抓回去關，完全存在賴與卓榮泰的一念之間；陳水扁過去可以開直播節目、廣播節目，但政論節目就不准開，否則就把人關起去，請問這到底是政治標準還司法標準？

王鴻薇指出，第二，顯然暴露出民進黨內鬥，因為賴清德顯然不希望陳水扁藉著開政論節目累積更高政治能量和政治影響力，所以在開播之前緊急喊停，只是這個手段是利用國家機器、司法工具的手段，這實在太令人不堪了。

