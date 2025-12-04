阿扁表態挺陳亭妃 羅旺哲喊「有一錘定音效果」：出線機會大

前總統陳水扁日前拍片力挺民進黨立委邱議瑩參選高雄市長後，昨（3）日又在臉書發文，稱「期待台南誕生第一位女市長」，引發外界熱議。資深媒體人羅旺哲認為，目前看來陳亭妃出線的機會非常大，因為她的民調領先，台南又有很多深綠支持者喜歡陳水扁，所以陳水扁的表態還是有一錘定音的效果。

陳水扁昨天在臉書發文表示，民進黨立委陳亭妃在台南市長最新民調中排名第一，當選有信心，更不敢掉以輕心，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住總統賴清德本命區，進而連任總統。此說不僅被解讀為支持陳亭妃，更激化綠營台南市長「妃憲大戰」。

廣告 廣告

羅旺哲今天在政論節目《新聞大白話》表示，目前看來陳亭妃出線的機會非常大，因首先，陳的民調大幅領先，再來，從陳與民進黨立委林俊憲展現出的態度來看，陳的態度似乎從從容容，林則猛力攻陳，而只有落後者才會去打領先者，「顯見他們自己也知道現在誰領先」。

羅旺哲認為，如果陳亭妃出線，民進黨比較有守住台南的勝算，對民進黨而言，台南市絕對不能丟，如果派出林俊憲導致台南失守，總統兼民進黨主席賴清德「2028還要選嗎」。而對於陳水扁表態挺陳亭妃，羅旺哲指出，這會加深支持陳亭妃的力道，因為台南還是有很多深綠支持者喜歡陳水扁，所以陳水扁的表態還是有一錘定音的效果，賴清德或多或少也會因地方派系、高民調等因素，最後讓陳亭妃出線。

【看原文連結】