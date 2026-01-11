阿扁親寫 「獨一無二春聯」：為療癒受傷心靈重燃對書法熱情

前總統陳水扁4日爆料新電視節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」，引發熱議。阿扁今（11）日曬出寫書法的照片，透露其已封筆近9個月，如今為療癒受傷的心靈，重燃對書法的熱情。

陳水扁今在臉書表示，去年4月19日封筆迄今近9個月，為了療癒受傷的心靈，重燃對書法的熱情，因此提筆寫丙午年的獨一無二春聯，「龍飛蛇去馬奔騰，馬如遊龍車如水」，並PO出寫書法時的照片。

該文引來許多網友議論，並紛紛表示「無論逆境順境，都要保持美麗心境」、「請您保重身體 勇哥絕不會被打倒的」、「阿扁的字還不錯」、「特赦阿扁」。

陳水扁4日爆料新電視節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」，引發熱議。扁5日於臉書發文指出，過去前總統馬英九力挺言論自由，讓他在獄中可撰寫專欄貼補家用，但在中監曾2度同意新節目執行的情況下，卓揆卻突下令禁播，讓他相當心寒，強調當他聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！不過台中監獄說，未曾同意扁的立場明確一致。

面對陳水扁日前突爆節目喊卡，矯正署告知是卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓阿扁回籠」，總統府則回應表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的，是陳水扁的健康能受到最好照顧。

