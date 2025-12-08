（圖／本報系資料照）

媒體報導，保外就醫中的前總統陳水扁，預計和鏡電視合作，在明年新開的《總統鏡來講》節目擔綱主持工作。報導還指出，新節目正在進行籌備，且製作團隊也已經開始邀約獲民進黨提名2026大選的候選人來當來賓訪談。

對此，NCC代理主委陳崇樹表示，鏡電視目前不能製播政論節目，若鏡電視取巧避開限制，將以「警告」處罰；至於受刑人在外公開活動屬法務部權責，NCC予以尊重。

陳水扁在民國104年1月獲准保外就醫，當時台中監獄曾要求阿扁保外後「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」。然而，陳水扁根本不予理會，10年來，不但參加政治活動，目前還是廣播節目《有夢上水》主持人。

雖然該節目強調內容主要是「分享人生故事與圓夢主題，不談政治」，然而開播超過4年來，阿扁不知訪問過多少政治人物，談過多少政治議題，例如，前幾天才剛專訪民進黨立委陳亭妃，他還直言陳「99.9％會成為首位台南女市長」，這難道不是談論政治議題？這沒有違反當初中監設定的禁止項目嗎？就因為相關單位視而不見，所以阿扁步步進逼，準備進軍電視台開節目了。

陳水扁如果身心狀況好到可以定期主持節目，就該回監，依法進行未完成的司法程序。況且根據《保外醫治受刑人管理規則》規定，除了維持日常生活及職業所需外，不得從事與治療無關之活動。因此，阿扁豈止不該參與、主持與政治相關的活動與節目，就算是非政治性的節目，也不應該。

阿扁和相關媒體不斷用各種取巧手段踩紅線，NCC和中監還要繼續裝聾作啞嗎？