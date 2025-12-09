阿扁轉戰政論節目「警告就是處罰」？賴士葆嗆NCC：厚顏無恥

外傳鏡電視將邀請目前保外就醫中的前總統陳水扁主持政論節目，NCC代理主委陳崇樹表示，目前有接獲檢舉並處理中，若認定構成違規就會開罰，他還說，「警告就是處罰」。對此，國民黨立委賴士葆痛批，「這種毫不修飾的袒護，NCC 和中監相當厚顏無恥！」

賴士葆痛批NCC。（圖／中天新聞）

陳崇樹8日接受質詢時表示，確實有看到消息指出鏡電視要找陳水扁開節目，但在鏡電視官網並沒有披露相關消息，且鏡電視營運規範是不可以開政論節目的，NCC將持續關注，只要播出的內容不被認定為政論節目，NCC就沒有權限裁罰，另外受刑人人身自由等問題為法務部權責，NCC無從置喙。

廣告 廣告

國民黨立委洪孟楷（左）、NCC代理主委陳崇樹。（圖／中天新聞）

陳崇樹說明，目前NCC委員數不足，無法針對任何節目內容做出核處，但確實有接獲有關鏡電視的投訴案，也已經發函請鏡電視陳述意見，若經核處後認定有播出政論節目就會開罰。國民黨立委洪孟楷追問是什麼處罰？陳崇樹則說，「警告就是處罰」。

陳水扁傳將轉戰主持電視政論節目。（圖／中天新聞）

賴士葆今天表示，陳水扁保外就醫十多年，保外就醫條件就是不能談政治，然而全國都知道陳水扁違規，就只有民進黨政府不知道，現在更要開電視節目輔選民進黨，各候選人檔期都開好了，NCC竟說警告就是處罰，這種毫不修飾的袒護，NCC 和中監相當厚顏無恥！

延伸閱讀

爆新潮流堅持不讓賴瑞隆退選 郭正亮：高雄利益太龐大

陳水扁主持政論節目！NCC懲處出爐 網炸鍋轟：這樣中天為何關台

傳鏡電視邀陳水扁開政論節目 NCC代理主委：若成真會開罰