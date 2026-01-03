阿扁開新節目…NCC曝網路不受規範 網炸鍋嗆問一句
前總統陳水扁昨（2日）在社群平台宣布，「阿扁來了！」強調鏡新聞線上新節目將於4日登場，會在YouTube頻道播出。消息一出引發關注，國家通訊傳播委員會（NCC）對此表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，但該節目在網路播放，不用向NCC申請執照，因此不在規範內。不過，對此有不少網友則是表示「都能在網路543…怎不關回去」、「是我們誤會保外就醫這四個字了嗎」、「網路不違規？小紅書下架？」、「節目首位貴賓邀請法務部長」。
陳水扁昨公布新節目宣傳影片，強調史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量。從國家的高度，洞察世局，從城市脈動感動民心，他說，「總統鏡來講」史無前例深度對話。根據《中央社》報導，國家通訊傳播委員會主秘黃文哲表示，鏡電視於2024年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，但因為NCC委員人數不足無法開會討論，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，NCC即可開罰。
黃文哲說明，NCC尊重言論自由，若政論節目在鏡新聞YouTube頻道播出，不在NCC執照規範內。而相關新聞在入口網站Yahoo曝光後，湧入不少網友熱烈討論，已有超過300則留言，其中熱門留言有「有綠色黨證就是不一樣，考試都考100分講話都大聲了」、「可以主持節目，竟然會因健康問題無法被關，這很難說服人」、「懂法的人才能玩弄法律，一點也沒錯」、「所以網路就不叫通訊？」、「沒看見就是沒看見」。
另外，針對陳水扁開節目一事，台中監獄則是說，已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。媒體人樊啓明昨對此則說，簡單的說「函文告誡」在行政管理上屬於「黃牌警告」，而非直接的「紅牌驅離」，對陳的實質約束力不大，無法限制節目開播，主要作用是畫出防火牆，保護中監相關公務員的防火牆。
