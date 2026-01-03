阿扁開新節目NCC稱網路不受規範 網友罵聲連連

陳水扁昨在社群平台透露「阿扁來了！」預定明（4日）在YouTube頻道播出，引發高度關切。國家通訊傳播委員會（NCC）認為，該節目在網路播放，不用向NCC申請執照，因此不在規範內。媒體人樊啟明嘲諷「『扁案』攸關的司法正義，那是什麼東西？能吃嗎？」網友留言充滿怒氣：「綠共執政下的亂象！」「病都好了！開始出來興風作浪」。

陳水扁開新節目要在網路開播了。（翻攝自陳水扁臉書）

據陳水扁自己臉書發文貼圖，「總統鏡來講」疑由《鏡電視》承製，預定4日在網路社群YouTube頻道首播。

涉及多起貪瀆案原入獄服刑的陳水扁，當初獲「保外就醫」時，台中監獄提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定，但陳水扁多年來言行多遊走「法律邊緣」，屢屢被外界質疑「跨越紅線」。

如今，陳水扁再度正式宣布《總統鏡來講》開播資訊，台中監獄對此表示，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。」

媒體人樊啟明在臉書發文，解釋中監對陳水扁的「函文告誡」代表什麼？有什麼約束力？他指出，簡單的說「函文告誡」在行政管理上屬於「黃牌警告」，而非直接的「紅牌驅離」。中監目的有二：一是公務員保命符：證明獄方有在管，避免被扣上「瀆職」的帽子，被追究責任。二是存證累積籌碼：先把醜話說在前頭，這是一份「違規觀察紀錄」。如果阿扁衝過頭，這就是未來算帳依據。

樊啟明說，「函文告誡」對陳水扁的實質約束力不大，無法限制節目開播。主要作用是畫出防火牆，保護中監相關公務員的防火牆，「至於『扁案』攸關的司法正義，那是什麼東西？能吃嗎？」

國家通訊傳播委員會。（翻攝自NCC臉書）

國家通訊傳播委員會（NCC）對此表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，但該節目在網路播放，不用向NCC申請執照，因此不在規範內。

網友對此反應十分負面，有人在陳水扁該篇發文底下留言「為什麼中監還不把陳水扁抓回去關？ 還開新節目，像話嗎？當初爭取的人權法治，現在都成了一坨屎了，還有臉講理想？？」「保外就醫的人為什麼可以開節目？全台灣犯人都可以群起效尤了，我想你恢復良好，應該可以回去了。」

也有網友在樊啟明發文底下留言，「阿北啊，法務部這波操作有夠牙給！」「綠共執政下的亂象！」「病都好了！開始出來興風作浪」「所有動物一律平等，有些綠色動物比別的動物更平等。」「奇怪不是保外就醫嗎？這樣有病嗎？」

台中監獄。（報系資料照）

