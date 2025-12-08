阿扁開節目 NCC僅「警告」處罰？輿論炸鍋：司法變笑話

前總統陳水扁因案本應在監服刑，但目前長期保外就醫中，還高調擬開節目，再掀爭議。（中時資料照）

前總統陳水扁目前仍處於保外就醫狀態，卻傳出明年擬在鏡電視開設節目，藍委洪孟楷8日質詢NCC代理主委陳崇樹時怒批，NCC面對陳水扁踩紅線卻只敢「警告」，根本嚴重雙標。網友炸鍋轟、「司法在台灣變成玩笑」、「保外這麼久了都不用回去關嗎」、「綠能你不能」。

14萬追蹤的粉專「政客爽」8日發文提到藍委質詢陳水扁開新節目，洪孟楷質疑：媒體報導保外就醫受刑人陳水扁，明年年初會到鏡電視開節目，可否主持？NCC代理主委陳崇樹稱：現況就是不能開政論節目。洪孟楷指出：鏡電視現在「開小門」，主持人邀請政治人物、政論節目常做一對一對談，避掉禁開政論節目的限制，NCC有了解？陳崇樹表示：知道這樣的取巧方式，有發函請鏡電視陳述意見。

洪孟楷追問：有什麼處罰？NCC代理主委陳崇樹表示：警告就是處罰。

「笑死！」政客爽直呼，陳水扁一個受刑犯跑去電視台開節目，NCC的處罰方式是「警告一支」，那累犯的話是去訓導處罰站嗎？世界最搞笑的是一個貪污犯前總統可以到處跑來跑去，現在還準備去主持節目，這麼正常不用關回去哦？民進黨政府真的好棒棒。

網友表示「處罰就是懲罰人民，綠能你不能」、「原來警告就是處罰喔！這樣中天為什麼要關台？」、「有罪的趴趴走，沒証據的關一年」、「貪污的天堂」、「已經無法無天了」、「警告就是處罰？35元電鍋為什麼不能警告」、「台灣的法律終將淪為笑話」、「司法在台灣變成一個玩笑」、「保外這麼久了，都不用回去關嗎」、「有黨證無敵，有御用憲法法庭可以解釋，有檢察官可以查無不法，有法官可以自由心證」。

