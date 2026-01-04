阿扁開講播出前喊卡！柯文哲稱「這不是辦法」：可看出為何人民不信法律
政治中心／綜合報導
不播了！保外就醫的前總統陳水扁，2日突宣布將與《鏡電視》合作開設新節目《總統鏡來講》後，今（4）日上午8時許，陳水扁稱接到矯正署長電話，行政院長卓榮泰下令節目不准播出，「否則就會被抓回籠子」。對此，前民眾黨主席柯文哲表示不給陳水扁特赦，每天讓他趴趴走這不是辦法，並認為「在這阿扁總統交保事件，就可以看出台灣為什麼人民不會相信法律，交保就交保，要特赦就特赦，弄清楚講明白嘛！」
阿扁保外就醫後近年積極經營社群平台，不時針砭時事政局不遺餘力，2日更釋出宣傳短片，他預告將在節目中進行「史無前例的深度對話」，內容主打「講真相、講理想、講出台灣新力量」，並強調將從國家高度洞察世局。首集預定於今日上午10時線上播出；未料，上午8時許，突然宣布不播了。
阿扁發文表示，《卓院長下令，阿扁不來了》，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。
上午柯文哲在嘉義受訪時說，自己以前是阿扁的醫生，所以了解阿扁的健康狀況，「阿扁總統交保事件，就可以看出台灣為什麼人民不會相信法律，交保就交保，要特赦就特赦，弄清楚講明白嘛！」
柯文哲說，「你又不給特赦，每天讓他趴趴走這不是辦法啦，從小英總統不處理到賴清德總統也不處理，你要特赦就特赦，不特赦，就講清楚要怎麼做？」所以台灣為什麼司法不被人民相信不被人民尊敬，阿扁總統交保事件就是個例子，法律搞清楚行就行不行就不行，就講清楚。
