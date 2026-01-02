阿扁開講！網路新節目「後天10：00」正式上線 台中監獄回應了

記者陳佳鈴、林昱孜／台中報導

前總統陳水扁於2015年起保外就醫並持續展延至今，今（2）日突然宣布將與《鏡電視》合作開設新節目《總統鏡來講》。對此，台中監獄證實已收到陳水扁的「口頭申請」，但強調已發函告誡，務必遵守保外醫治相關規定。

陳水扁近年積極經營社群平台，不時針砭時事政局不遺餘力，2日更釋出宣傳短片，他預告將在節目中進行「史無前例的深度對話」，內容主打「講真相、講理想、講出台灣新力量」，並強調將從國家高度洞察世局。首集預定於本月4日上午10點線上播出。

陳水扁身為保外就醫受刑人，公開主持節目是否違反「不上台、不演講、不接受採訪、不談政治」的四不原則，引發關注。對此，台中監獄表示，確實有收到陳水扁方面的口頭知會，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。

