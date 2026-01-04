阿扁開講「胎死腹中」 鄭麗文問：想故意將賴清德、卓榮泰一軍？

政治中心／綜合報導

不播了！前總統陳水扁於2015年起保外就醫並持續展延至今，2日突然宣布將與《鏡電視》合作開設新節目《總統鏡來講》，引發各界譁然；台中監獄表示已收到陳水扁的「口頭申請」，但強調已發函告誡務必遵守保外醫治相關規定。而就在今（4）日上午8時許，陳水扁證實接到矯正署長電話，行政院長卓榮泰下令節目不准播出，「否則就會被抓回籠子」。對此，國民黨主席鄭麗文先說「坦白講民進黨的家務事我不是很感興趣！」隨後又質疑是否是陳水扁想故意將賴清德卓榮泰一軍？

阿扁保外就醫後近年積極經營社群平台，不時針砭時事政局不遺餘力，2日更釋出宣傳短片，他預告將在節目中進行「史無前例的深度對話」，內容主打「講真相、講理想、講出台灣新力量」，並強調將從國家高度洞察世局。首集預定於今日上午10時線上播出；未料，上午8時許，突然宣布不播了。

阿扁發文表示，《卓院長下令，阿扁不來了》，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

上午鄭麗文出席「國民黨客家工作會議」會前受訪，針對阿扁不開講了一事，回應表示「坦白講民進黨的家務事我不是很感興趣！」因為之前賴清德是最用力的要幫陳水扁免於牢獄之災，結果蔡英文沒有辦法特赦陳水扁，到了賴清德總統也對陳水扁不聞不問，如今他在外面趴趴走，每天都在挑戰中華民國司法權威，今天到底是因為什麼原因？真的是如同陳水扁所說，還是陳水扁想故意將賴清德卓榮泰一軍，看他們是怎麼樣棄他們祖師爺於不顧？就是挑戰民進黨賴清德、卓榮泰怎麼處理！」

