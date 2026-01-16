即時中心／温芸萱報導

前總統陳水扁近日在臉書揭露，苗栗縣長鍾東錦是他早年擔任律師時的當事人之一，並回顧近40年前一樁傷害致死案件的辯護往事。鍾東錦昨（16）日在臉書也證實，感謝對方在其人生低潮時伸出援手。雙方近日於台南重逢，從年輕時的社會事件聊到當前國家大事，雖立場不盡相同，但皆以國家前途為念。鍾東錦強調不迴避過去，也不因政治立場切割友誼，直言與陳水扁、柯文哲的交情不變。

前總統陳水扁日前在臉書發文透露，苗栗縣長鍾東錦其實是他早年擔任律師時的當事人之一，一段塵封近40年的往事也因此再度曝光。陳水扁指出，鍾東錦近日專程前往台南「耘非凡」，感謝他當年在出任立委前執行律師業務，並為鍾涉及的一起傷害致死案件辯護。

廣告 廣告

陳水扁回憶，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，當時與好友在台北市錦州街吃宵夜，分坐兩桌，卻遭隔鄰一名酒醉年輕男子出言輕薄、觸摸其中一位小姐，引發公憤，雙方爆發衝突並演變成打群架，過程中該名醉男頭部不慎撞擊桌角，意外身亡，事後鍾東錦涉案，由陳水扁為其辯護。

接著，陳水扁也提到，後來自己投入選舉參選公職，鍾東錦多少也曾協助幫忙。他感嘆，若節目《有夢上水》沒有停播，鍾縣長「改悔向上」的人生故事，其實相當勵志。陳水扁並轉述，鍾東錦曾透露，2022年苗栗縣長選舉期間，民進黨中央黨部秘書長曾找他洽談合作可能性，鍾表示，若民進黨候選人能順利當選，他續任議長也無妨，選後再退出國民黨，或許就不會出現2026年他代表國民黨參選、形成藍綠對決的局面。

對此，苗栗縣長鍾東錦昨日也在臉書發文回應，直言「幾十年前阿扁沒想過我這個渾小子會變成縣長，我也沒想過當年的大律師，有一天會變成總統。」他表示，自己與陳水扁其實早在1987年就已相識，當時他仍跌跌撞撞、懵懂無知，而陳水扁早已是知名大律師。

鍾東錦強調，他不會迴避自己的過去，也不會因為所謂政治正確，就刻意閃躲這段交情。此次久別重逢，彼此都歷經歲月洗禮，少了年輕時的意氣風發，多了幾分滄桑，但兩人愛談天說地的個性始終未變，從台灣頭聊到台灣尾，無話不談，過去談的是社會事，如今關心的則是國家大事。

同時，鍾東錦也說，彼此觀點未必完全相同，但出發點都是為國家前途而憂心。他也直言，自己困頓時對方從未嫌棄，如今對方或許不再風光，若就此撇清關係，並不厚道。他最後表示，無論是陳水扁或柯文哲，都是他的好朋友，兩人都曾影響這座島嶼的未來，歷史自會留下名字，功過交由後人評斷，但彼此的友誼，永遠不變。









原文出處：快新聞／阿扁驚曝一事！鍾東錦竟是他40年前的當事人

更多民視新聞報導

陳瑩談「扶龍王」王世堅 原住民也愛、將在台東合奏

蔡英文登高一呼！喊話各黨支持關稅協議：談判團隊已守住台灣立場

李西河屆齡退休！林炎田將掌北市警局 蔣萬安發聲了

