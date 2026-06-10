阿扁「偷臭黃山料、黃國昌」被抓包？本人神回一句

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

政治中心／綜合報導

台灣暢銷書作家黃山料的文筆長期引發兩極評價，近日YTR多米多羅拍片點評黃山料的作品，點出劇情重複、文筆薄弱且內容空泛「根本史上最難看」。近來超愛在社群Threads海巡的前總統陳水扁也緊跟時事，不僅拋出「黃刪料」諧音哏回應網友，甚至火力還進一步升級，阿扁回應另一位網友的留言時，被抓包疑似偷臭日前出新書扯出一連串爭議的民眾黨主席黃國昌。對於網友稱他「一句留言臭二人」，阿扁本人再度現身留言區回應，但並未否認，只是巧妙「神回一句」。

廣告 廣告





活網阿扁「偷臭黃山料、黃國昌」連番遭抓包！本人現身「沒否認」神回一句

多米多羅將黃山料比喻為「很淺的池塘」。（圖／翻攝自YT@多米多羅Domidolo）





日前YTR多米多羅拍片嘲諷黃山料的作品，更形容黃山料：「不是一口很深的井，是一個很淺的池塘」，沒想到相關話題也引發前總統陳水扁關注。有網友留言大讚阿扁：「我心中最有料的台灣總統」，陳水扁見狀則幽默回覆「阿扁沒那麼『有料』啦」，沒想到後續竟拋出「黃刪料」諧音哏偷臭：「有時候海巡遇到稍微黃色的料，阿扁會選擇刪掉……黃刪料」，讓網友們全笑翻。

後續又有網友實際翻出黃山料的書籍，並忍不住笑稱「誠品退錢」，沒想到貼文再度釣出阿扁回應：「好多頁光溜溜的，這本書真的有向光前行的感覺呢」，不少人質疑阿扁疑似在偷臭近日推出新書《向光前行》的黃國昌。面對有網友大讚：「阿扁真的是台灣第一戰神」、「一次diss兩個，救命啊」、「一個留言臭二人」，釣出阿扁本人親自回應「難道阿扁臭了嗎？」。

原文出處：活網阿扁「偷臭黃山料、黃國昌」連番遭抓包！本人現身「沒否認」神回一句

更多民視新聞報導

黃山料遭公審「史上最難看」！陳沂揪6年前1互動：瑟瑟發抖

人妻「街頭開喝」竟是蔡依珊！同框黑衣男「不是連勝文」

台退役軍警赴中被盯上！中共人士「手握個資」親友全查透

