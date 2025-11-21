阿扁、小英都沒這樣欺負陸配！楊植斗轟賴清德「事最多」

花蓮富里鄉學田村陸配村長鄧萬華，因國籍問題遭解職後提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分。（圖／本報資料照片）

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，政府要求「放棄國籍」才能參政，引起爭議。國民黨團昨（20）日開記者將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範，而陸委會昨天在例行記者會也間接證實，內政部的要求導致陸配參政權「已經是死亡狀態」。對此，國民黨台北市議員楊植斗發聲，怒斥民進黨：「臉還丟得不夠多嗎？」

原任花蓮村長的陸配鄧萬華，因國籍問題被解職，提起訴願後獲得花蓮縣政府撤銷原處分。內政部長劉世芳日前表示，國籍法第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。

廣告 廣告

針對此事，楊植斗今天在臉書發文開罵，痛批被全民唾棄的民進黨，欺負民主選出的陸配里長。由於兩岸關係的特殊，嫁到台灣的陸配根本沒辦法放棄對岸國籍，實務上對岸依法不會發放證明。

楊植斗提到，過去即便民進黨執政，都不會藉此剝奪陸配的參政權，陳水扁沒有、蔡英文也沒有，唯獨賴清德事最多，「不敢宣佈台獨，只敢欺負無辜陸配」、「不敢真的讓『台灣有事』，只敢吃日本料理在同溫層自嗨」，在民進黨的眼中，陸配就是次等公民，沒資格享有民主。

楊植斗進一步透露，這些陸配在台灣生活很久了，還透過民主機制選上里長，為里民服務。話鋒一轉，他嗆民進黨是大罷免全面失敗、被人民唾棄的政黨，如今卻選擇繼續煽動對立，剝奪這些里長透過民主程序所取得的參政資格，不禁疑惑：「你們的臉還丟得不夠多嗎？」

【看原文連結】