阿扁「第六感」曝他屬意邱議瑩！陳其邁：由市民來決定

前總統陳水扁日前在廣播節目專訪綠委邱議瑩，他表示自己的「第六感」很準，並指高雄市長陳其邁心中最能接棒、延續施政藍圖的人正是邱議瑩。對此，陳其邁今天（1日）表示，民進黨的初選採用全民調，由市民共同決定民進黨提名誰參選。

陳其邁。（圖／中天新聞）

陳水扁表示，自己與陳其邁談選舉時，常聽到他對邱議瑩的肯定，「我第六感很準，他內心認為妳最能延續他的施政藍圖。」但也強調自己不代替陳其邁發言。邱議瑩則說，之前每次選舉她幫陳其邁與菊系或其他派系溝通、合作，「我能當桶箍，陳其邁對我很有信心。」

陳水扁。（圖／中天新聞）

對此，陳其邁表示，幾位參選人都非常的優秀，也非常的努力，在國會的表現都非常的好，「我還是再三強調，這個決定的人是市民」，可以看到他們過去的努力與城市未來發展的願景。他希望初選就是君子之爭，而且這幾位也都非常有風度，沒有彼此批評。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

陳其邁說，初選就由高雄市民做最後的決定，「因為我們是全民調，不是只有民進黨的黨員可以表示意見，是由市民來共同決定，民進黨的市長提名候選人是誰」，希望大家能夠持續努力，不斷提出政見來贏得市民的支持。

