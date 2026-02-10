《阿拉丁神燈》童星驚傳辭世 享年33歲 母親曝可能死因

雷克．蓋瑞特離世，享年33歲。（翻攝自X）

曾因主演電影《如何吃炸毛蟲》（How to Eat Fried Worms）而廣為人知的美國童星布雷克．蓋瑞特（Blake Garrett），近日驚傳離世，享年33歲，消息曝光後震驚影迷，也讓不少曾看著他作品長大的觀眾感到不捨。

據外媒報導，布雷克．蓋瑞特已於8日離世，消息由其母親卡蘿．蓋瑞特（Carol Garrett）證實，並表示目前仍在等待法醫驗屍報告，以釐清確切死因。

母親卡蘿透露，布雷克日前曾因出現劇烈疼痛，緊急前往美國奧克拉荷馬州的醫院就醫，被診斷出罹患帶狀疱疹。家屬懷疑他可能由於病毒感染帶來的疼痛難以忍受，曾自行服用藥物試圖緩解不適，最終卻不幸發生意外。卡蘿也提到，兒子過去三年定居於奧克拉荷馬州塔爾薩，成功戒除酒癮，生活狀態相當穩定，「其實過著很好的生活」

布雷克．蓋瑞特自幼踏入演藝圈，是當年備受矚目的童星之一。2006年，他在電影《如何吃炸毛蟲》中飾演主要角色「Plug」，該片成為他演藝生涯最具代表性的作品，也讓他憑藉該片獲得青年藝術家獎（Young Artist Award）最佳年輕團體演出獎。

除了《如何吃炸毛蟲》外，布雷克也曾演出《阿拉丁神燈》、《花生漫畫：查理布朗致敬》等作品，10歲時更參與「班尼的繽紛世界」國際巡迴演出，童年時期演藝經歷相當豐富。如今英年早逝的消息傳出，讓影迷與親友皆深感惋惜，這位曾在銀幕上帶來深刻印象的童星，留下令人不勝唏噓的人生句點。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

