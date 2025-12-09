《阿拉丁》電影交響音樂會 明年席捲臺北臺中

記者黃朝琴／臺北報導

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，明年1、2月臺北、臺中跨城連演5場，交響樂團現場LIVE演奏，加上大銀幕播放完整動畫全片，並力邀音樂劇百老匯原卡司，搭配合唱團同步劇情獻唱，包括〈A Whole New World〉、〈Friend Like Me〉、〈Prince Ali〉等耳熟能詳歌曲，觀眾將隨著音樂與歌聲走入金色沙漠中，喚醒沈睡的古老神燈，與阿拉丁、茉莉公主乘著魔毯一同飛翔，聲光堆疊出沈浸體驗，感動再升級。

《阿拉丁》電影交響音樂會，明年1月30、31日臺北國家音樂聽、2月7、8日臺中國家歌劇院登場，這部華麗製作重返舞台，在大銀幕與交響樂層層疊進的聲浪中，觀眾再次找回記憶深處的悸動與童年的喜悅，開啟關於希望、自由與自我價值的旅程。

牛耳藝術（MNA）與迪士尼共同製作《阿拉丁》電影交響音樂會，2022 全球首演以來，屢屢締造口碑話題；2023年再度加開場次，同樣座無虛席，樂迷盛讚「從頭哭到尾滿是感動」、「如癡如醉的體驗，真的太美好了」。

牛耳藝術表示，1992 年以來，《阿拉丁》以溫暖與歡笑征服全球觀眾，這次更以全新沈浸式的體驗回到觀眾視野。大銀幕完整呈現動畫全片，重溫阿格拉巴的精彩旅程，交響樂團現場演奏，頂尖歌手與「神秘失控人聲樂團」同步於劇情間獻唱，使每一刻都像是置身動畫之中，讓樂迷們再次拾起起心中那份「原來世界可以如此廣闊而美好」的感動。

牛耳藝術指出，這次音樂會核心的靈魂，由好萊塢作曲大師、8座奧斯卡、11座葛萊美獎加冕的亞倫・曼肯（Alan Menken）親手打造，以他獨有的語彙，寫下一首首流傳逾30年的傳唱經典。

最令人難忘的，莫過於情歌對唱〈A Whole New World〉，榮獲奧斯卡最佳原創歌曲、電影配樂等多項大獎，更勇奪葛萊美年度歌曲獎，是迪士尼至今唯一獲此殊榮的作品。其他包括〈Friend Like Me〉、〈Prince Ali〉、〈Arabian Nights〉、〈One Jump Ahead〉等旋律也將在音樂會中重生，喚醒跨世代的共同記憶。

主辦單位特別力邀《阿拉丁》音樂劇原班首演卡司，包括紐約百老匯、倫敦西區與世界巡演的耀眼實力派，首演「神燈精靈」的特雷弗・迪昂・尼古拉斯（Trevor Dion Nicholas）；領銜首演音樂劇《阿拉丁》劇中「阿拉丁」、《獅子王》劇中「辛巴」的亞當・雅各（Adam Jacobs）。茉莉公主由主演《漢密爾頓》倫敦西區音樂劇的克莉絲汀・阿拉多（Christine Allado）擔任，其足跡橫跨歐亞，她更多次擔任上帝美聲安德烈・波伽利巡演合作藝術家。

這些跨越舞台傳奇的聲音，將在劇情間同步角色獻唱，伴隨影像與樂音交織，點亮那段無可取代的時光，感動升級。

從神燈之光到魔毯之旅，《阿拉丁》以冒險、幽默與浪漫交織的故事，不僅在當年以驚人的視覺想像與迷人角色橫掃大銀幕，也開啟了後續多元的創作版圖。至今，動畫版30年過去，這部經典依然是每一代心中永不熄滅的魔法象徵。

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，交響樂團現場演奏，百老匯音樂劇原卡司，搭配合唱團同步大銀幕播放全片劇情，獻唱耳熟能詳歌曲。(牛耳藝術提供)

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，明年1、２月即將臺北、臺中跨國家音樂聽、2月7、8日臺中國家歌劇院登場。(牛耳藝術提供)