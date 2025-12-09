《阿拉丁》電影交響音樂會 明年臺北、臺中連演

記者黃朝琴／臺北報導

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，明年1、2月臺北、臺中跨城連演，交響樂團現場LIVE演奏，加上大銀幕播放完整動畫全片，並力邀音樂劇百老匯原卡司，搭配合唱團同步劇情獻唱，觀眾將隨著音樂與歌聲走入金色沙漠中，喚醒沉睡的古老神燈，與阿拉丁、茉莉公主乘著魔毯一同飛翔，聲光堆疊出沉浸體驗，感動再升級。

《阿拉丁》電影交響音樂會，明年1月30、31日臺北國家音樂聽、2月7、8日臺中國家歌劇院登場，由好萊塢作曲大師、8座奧斯卡、11座葛萊美獎加冕的亞倫・曼肯（Alan Menken）親手打造，以他獨有的語彙，寫下一首首流傳逾30年的傳唱經典。

最令人難忘的，莫過於情歌對唱〈A Whole New World〉，榮獲奧斯卡最佳原創歌曲、電影配樂等多項大獎，更勇奪葛萊美年度歌曲獎，是迪士尼至今唯一獲此殊榮的作品。其他包括〈Friend Like Me〉、〈Prince Ali〉、〈Arabian Nights〉、〈One Jump Ahead〉等旋律也將在音樂會中重生，喚醒跨世代的共同記憶。

這些跨越舞臺傳奇的聲音，將在劇情間同步角色獻唱，伴隨影像與樂音交織，點亮那段無可取代的時光，感動升級。

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，獻唱耳熟能詳經典歌曲。（牛耳藝術提供）