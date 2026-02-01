阿拉伯國家和以色列如何看待美國可能對伊朗發動攻擊？

(德國之聲中文網) 過去一周，有關美國可能對伊朗采取軍事行動的不確定性，持續影響著整個地區的戰略走向。沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國這兩個美國的親密盟友，同時也與德黑蘭保持著密切聯系。兩國均表示，無論攻擊來自何方，都不會允許其領空被用於任何形式的襲擊。

埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）分別與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）以及美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）通話，呼籲“努力實現局勢降溫，避免該地區陷入新一輪循環動蕩”。埃及近年來已與伊朗緩和關系，但尚未實現全面外交關系。

與此同時，據航運追蹤網站MarineTraffic顯示，美國核動力航空母艦“亞伯拉罕·林肯”號以及約10艘具備海上打擊能力的美軍導彈驅逐艦已抵達該地區。

伊朗國家媒體Press TV宣布，自下周初起，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍部隊將在同一水域霍爾木茲海峽展開實彈演習。霍爾木茲海峽為伊朗、阿聯酋、沙特、阿曼等國環繞，扼守波斯灣通往印度洋的要沖。

與此同時，伊朗常駐聯合國代表團在社交平台X上發文稱：“伊朗准備在相互尊重和共同利益基礎上進行對話。但如果被逼迫，伊朗將自衛，並以前所未有的方式作出回應！”

伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）也在X平台上表示，所謂“有限打擊”只是一種幻想。他指出：“美國任何形式、任何來源、任何層級的軍事行動，都將被視為戰爭行為，伊朗的回應將是立即的、全面的、前所未有的，目標將直指特拉維夫核心地帶以及所有侵略者的支持方。”

倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House, 正式名稱為皇家國際事務研究所）中東與北非項目主任瓦基爾（Sanam Vakil）在該智庫網站上的一篇評論文章中寫道，美國總統特朗普近期的決定顯示，經濟紓困和重新融入國際體系仍然存在可能性，“但前提是伊朗接受對其核計劃和彈道導彈計劃施加永久且可核查的限制，並在地區行為上作出改變”。

以色列尚未重建全部防御能力

自2025年12月伊朗對抗議活動實施嚴厲鎮壓以來，美伊之間的緊張局勢持續加劇。根據總部設在美國的“伊朗人權活動者”組織最新統計，截至1月30日晚，已確認死亡人數為6479人，其中包括6092名抗議者和118名兒童；另有超過4245人被逮捕。

伊朗最高領袖哈梅內伊稱，伊朗的“宿敵”美國和以色列是造成其國內動亂的幕後推手。

柏林智庫Middle East Minds的政治學者拉貝（Pauline Raabe）指出，對以色列而言，美國若對伊朗發動打擊，存在伊朗對以色列本土實施報復性打擊的風險。

她對德國之聲表示：“在以色列即將舉行選舉的背景下，以色列政府目前支持保持克制的立場。”

拉貝補充稱，在2023年10月7日哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊、隨後爆發持續兩年的加沙戰爭，以及2025年6月以色列與伊朗之間持續12天的戰爭（期間美國對伊朗境內核目標發動襲擊）之後，以色列尚未完全恢復其防御體系。

國際危機組織（International Crisis Group）以色列問題高級分析員宗賽恩（Mairav Zonszein）也證實了這一點。她表示：“導彈攔截器尚未得到充分補充。”

盡管如此，她並不認為以色列能夠要求特朗普不要對伊朗動武。她對德國之聲說：“不過我認為當前發動這樣的打擊並不符合以色列的利益，原因有很多。”

多年來，以色列總理內塔尼亞胡一直警告伊朗核武器構成威脅。但宗賽恩表示，“以色列官員會樂見一種類似‘利比亞模式’的協議”，即要求伊朗徹底放棄其核計劃。

她還指出，眾所周知，以色列支持伊朗政權更迭。“但目前，以色列只是在確保自己做好准備，以應對特朗普的任何決定。”

海灣國家的擔憂加劇

德國國際與地區研究所（GIGA）中東研究中心主任沃爾茨（Eckart Woertz）本月初對德國之聲表示，海灣地區其他鄰國的政治策略則受不同利益驅動。

他說：“海灣國家在地區穩定問題上存在明確的自身利益考量，哪怕是通過威權體制來實現。”他補充稱，海灣國家的政治精英顯然更願意依賴熟悉的舊政權，而不是與一個可能充滿不確定性的新勢力糾纏。

拉貝則認為，海灣國家將繼續對美伊雙方施加最大限度的外交壓力，因為它們擔心一旦發生襲擊，暴力局勢可能失控升級。她指出：“這意味著這些海灣國家自身也可能成為伊朗攻擊的目標。”她還提到，美國在卡塔爾、沙特阿拉伯和巴林的軍事基地可能成為伊朗空襲的首批目標之一，“這令海灣國家深感不安，因為戰爭可能就在自家後院爆發”。

核風險上升

美伊之間圍繞核協議的談判已陷入停滯，進一步加劇了該地區的擔憂。

周三，美國總統特朗普在其“真實社交”（Truth Social）平台上發文稱，希望伊朗盡快“回到談判桌前”，就達成“一項公平、均衡、對各方都有利的協議——不得擁有核武”進行談判，並警告稱“時間緊迫，事態緊急”。

這樣的協議將具體包含哪些內容目前尚不清楚。

此前的談判要點包括：禁止伊朗自行進行鈾濃縮，以及限制其遠程彈道導彈的生產。外界擔憂，這些導彈可能被提供給伊朗在伊拉克、黎巴嫩、也門和加沙的武裝代理組織，而這些組織被廣泛視作恐怖組織。

伊朗一再聲稱其核計劃完全服務於民用，但多份官方報告顯示，其鈾濃縮水平指向相反的結論。

