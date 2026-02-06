阿拉斯加灰熊掛相機 獲取棲地第一手畫面

歪歪斜斜的鏡頭畫面中，儘管部份被毛茸茸的灰熊頭部和頸部遮住，但還是可以看到不遠處的大熊小熊，在寸草不生的雪地裡活動。這裡是美國阿拉斯加州最北邊，完全位於北極圈內的北坡，氣候嚴寒而且土地貧瘠，能夠獵捕的動物或採集的植物相對稀少。

而較溫暖的南部靠近太平洋沿岸，食物資源豐富，經常可以看到棕熊獵捕鮭魚的精彩畫面，當地的棕熊不僅族群數量驚人，動輒上萬隻，成年的棕熊體重可以超過450公斤。而牠們住在北坡的灰熊親戚們，多半不到200公斤，最重的也很少超過400公斤。

華盛頓州立大學研究員艾勒莉表示，「冬季能吸收的能量非常有限。這些灰熊每年能冬眠達8個月，所以能吸收食物的時間非常短，因為要囤積足夠過冬的脂肪。」

以往的野生動物田野觀察，都是由攝影小組儘可能接近目標，以笨重的攝影器材拍攝這些飛禽走獸或是魚類。但來自華盛頓州立大學的研究團隊，以類似項圈的裝置把攝影機安裝在灰熊的頸部或頭部，在不干擾灰熊的情況下近距離拍攝第一手畫面，了解灰熊在北坡這種嚴酷的環境下如何生存。

艾勒莉說：「我們每年會把牠們捉回來3次，5月、8月和9月，來觀察牠們在這些期間的狀況，像是春夏之交，或是夏季到秋季，這也讓我們得以累積最多的影片。」

灰熊屬於雜食性動物，當附近出現其他較弱小的動物就會成為灰熊的掠食目標。有時甚至在野狼企圖圍攻灰熊時，灰熊一面反抗，一面反過來把野狼作為當天的午餐。然而北極圈內環境惡劣，灰熊為了生存有時也得吃素。

艾勒莉指出，「牠們這段期間會吃許多過冬的死屍，包括已死的馴鹿和麝牛。只要找得到馴鹿或是有小鹿出生，灰熊就會展開獵捕。另外只要有綠色植物長出來，牠們也會吃蔬菜或果子，例如去年（2025）的6月中下旬。」

研究團隊指出，這項計畫預計還要進行2年，安裝隨身攝影機的灰熊也必須倍增，從目前的12隻擴充到36隻，來取得更多的研究樣本。除了深入了解灰熊的生態，牠們的獵捕行為對於北坡地區、作為食物的馴鹿族群數量養何影響，也是研究的題材。